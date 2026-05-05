DJIから360°ドローンという新ジャンルの機体が登場した。少し前にAntigravity A1のレビューを行ったが、今回も引き続き360°ドローンのレビューとなる。では、DJI Avata 360の実力を見ていこう。 まずは製品ラインナップを整理しておこう。DJI Avata 360は4つのパッケージが用意されている。機体単体が7万7,330円で、すでに送信機やゴーグルを持っているユーザー向けの選択