ニューヨーク・ニックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 日付：2026年5月5日（火） 開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York） 最終スコア：ニューヨーク・ニックス 137 - 98 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New Y