【動画＆写真】Snow Man「BANG!!」Performance Video／「BANG!!」MVオフショット＆LOOK VIDEO Snow Manの公式YouTubeチャンネルで、「BANG!!」のPerformance Videoが公開され、話題を集めている。 ■Snow Man、「BANG!!」Performance Videoで圧巻パフォーマンス 映像では、MVと同じ衣装で「BANG!!」をパフォーマンスするSnow Manの姿が収められている。 9人は遊園地を思わせるカラフルなセットを背に、息の合