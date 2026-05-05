5月下旬にフィリピンで開催される女性が集う国際コンテストに出場する高松佑衣さんが地元の周南市役所を訪問し、意気込みを語りました。高松佑衣さんは、モデルのほかトレーニングなどを通して理想の体型づくりをサポートする「ボディメイクインストラクター」として活動しています。摂食障害やうつ病などを経験してきた高松さん、「人生を変えたい」という思いで28歳の時からはミスコンテストにも挑戦していて2