韓国の5人組ガールズグループ・ITZYが5日、公式サイトを通じ、メンバーのYEJIの健康状態と日本公演について伝えた。【集合ショット】オールブラックの美脚見せコーデで登場したITZY「YEJIの健康状態、および日本公演に関してご報告いたします」とし、「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されるとともに、腰に負担のかかる動きを最小限に抑える必要があるとの医師の診断を受け