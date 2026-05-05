この記事をまとめると ■かつては輸送費の違いにより地域ごとに車両価格が異なっていた ■1990年代以降は物流効率化と値引き拡大で価格差の意味が薄れた ■2000年前後には全国統一価格が主流となって現在の販売形態が確立された クルマの価格はなぜ同じになったのか クルマのホームページなどに記載される車両の価格は、正確には「メーカー希望小売価格」だ。価格の表記は、あくまでも「メーカーの希望」に基づくため、基本的に