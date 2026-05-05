誕生から85年以上にわたり世界中で愛され続けてきた人気キャラクター「トムとジェリー」の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が、5月29日に公開される。シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれる本作より、トムとジェリーの代名詞“追いかけっこ”シーンを収めた本編映像が解禁された。【動画】トムとジェリーの代名詞、追いかけっこシーン本作では、トムとジェリーが時空を超えて未知の世界へ迷い込む