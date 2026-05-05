アニメショップなど運営のアニメイト（東京都板橋区）は、アニメ「葬送のフリーレン」から、登場キャラクター「フリーレン」などのミニサイズぬいぐるみ2種を2026年8月21日ごろに発売する。「手のりサイズ」で同作に登場するフリーレンとミミックのぬいぐるみが、手頃なミニサイズになって登場する。ふわふわとしたやさしい肌触りのミミックは全高約16センチ、気が抜けてしまった表情のフリーレンは全高約25センチの「手のりサイズ