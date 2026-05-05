カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）がスタートする中、主演の黒木華と野呂佳代がこのほど、ドラマの合同取材会に出席。“選挙エンターテインメント”という世界観の中でバディ役を演じる2人が、お互いの印象や本作ならではの魅力を語った。【場面カット】”あかり”野呂佳代と向き合う”茉莉”黒木華本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘