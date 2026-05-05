5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕の楽曲「オニギシ」のアニメーションミュージックビデオ（MV）が5日、Storm Labels公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】「僕の大事にしている楽曲」横山裕も思わず涙した「オニギシ」アニメMVMVは、忙しさの中で、つい後回しにしてしまう家族との時間。普段はなかなか言えない「ありがとう」の言葉。そんな誰にでもある感情を、そっとすくい上げるように描いた。楽曲「オニギシ