ロックバンド・L’Arc〜en〜Cielのボーカリストにして、今年ソロデビュー25周年を迎えたHYDEが、きょう5日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（毎週火曜深0：24）に出演。後輩アーティストからのSPメッセージや圧巻のライブパフォーマンスとともに、レジェンドボーカリストの“歌声の美学”に迫る。【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDE8月開催の大型ロックフェス『SUMMER SONIC 202