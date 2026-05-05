野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリが集結し、ABEMAで今年1月に特別番組として全5回が放送された『MAD5』が、パワーアップして帰ってきた。【動画】『MAD5』言いたいことがわかるようなわからないようなインタビュー新たに「シーズン1」として全20回の放送を迎えるにあたり、オリコンニュースは初回収録を終えたばかりのMADな5人に、無謀にもイ