OPSメジャー3位の強力アストロズ打線から8奪三振【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ドジャース・山本由伸投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板した。初回に2点を失うも、6回5安打3失点にまとめて3勝目（2敗）を手にした。防御率は3.09。1点の援護をもらって迎えた初回、1死からアルバレスに右前打、ウォーカーに四球を与え、アルトゥーベの右前打で同点とされた。続くウォ