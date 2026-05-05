テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう5日放送回には、ブラジルの名サッカー選手ゆかりの“お宝”が登場し、驚きの鑑定額が出る。【動画】今田耕司「ゴッドですよ！」驚きの鑑定額に！名スポーツ選手ゆかりの“お宝”登場するのは、サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏がW杯で実際に使用したスパイクだという“お宝”。予告動画では、MCの今田耕司が「ゴッドですよ！」と興