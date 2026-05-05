端午の節句にちなみ、岐阜県各務原市川島笠田町の世界淡水魚園水族館「アクア・トトぎふ」で、しょうぶ風呂につかるカピバラたちが来館者たちの目を楽しませている。６日まで。アマゾン川流域に生息するカピバラは、指の間に水かきがついており、泳ぎが得意。４日は、ショウブを浮かべたプールにつかりながら、エサの牧草を食べる２頭のカピバラの姿に、家族連れらが「かわいい」とカメラを向けていた。しょうぶ風呂は期間中