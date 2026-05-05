◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−1巨人（5月4日、東京ドーム）今季初登板で、2回パーフェクトなピッチングを見せたのは巨人の堀田賢慎投手。久々の1軍マウンドでしたが、「緊張はしましたが、いつも通り。バッターとの対戦というか、駆け引きは楽しみながらできました」と振り返りました。次回登板への課題は出力。2軍では149キロ、150キロを出していたまっすぐの球速が、この試合では145キロ前後に落ち着いていて、自身では「ち