敵地でのアストロズ戦【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発し、3打数無安打2四球2得点だった。メジャー自己ワーストを更新する24打席連続無安打となった。ドジャースは2連勝で首位をキープした。前日の試合を終えて19打席連続無安打だった大谷は、試合前には異例ともいえるグラウンドでのフリー打撃