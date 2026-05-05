ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの中村正人が５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。こどもの日のこの日、子どもたちに向けてメッセージを送った。中村は自身の子ども時代を振り返り「こどもの時は重度の小児喘息とアトピーでめちゃめちゃきつかったしビビリで弱虫でいつもビービー、転校も多くてそれなりに四苦八苦しましたがなんとか６７年やってこれました」と幼少時は病弱で、辛い思いをしたことを明かした。その上で「こ