エンゼルス戦でメジャートップタイの14号【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、第3打席で3試合ぶりとなる14号を放った。メジャートップタイの一撃に日本のファンも「マジか」「さすがすぎる」と驚きを隠せずにいる。4回の第3打席、ソリアーノの157キロを捉えるとバックスクリーンへ豪快