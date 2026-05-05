敵地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。被弾した敵地放送局も脱帽していた。2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウトの頭上を越え14号2ランとなった。打球速度109マイル（約1