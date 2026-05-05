ドジャースがカージナルスとの３連戦を終えたばかりのセントルイスのブッシュスタジアムで殺人事件が起きた。３日（日本時間４日）、ドジャースが４―１で勝利した試合から数時間が経過した深夜午前３時ごろ、刺殺された２７歳の男性が見つかった。現地メディア「ＫＳＤＫ」によると、球場の清掃員同士が口論となり、セントルイス市警察は６５歳の男を拘束したという。球団は「球場に常駐する契約社員２名の間で単発的な口論が