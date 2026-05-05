最大12連休の今年のGW。東海道新幹線は5日が上りのピークで、名古屋駅は朝から多くの人で混雑しています。名古屋駅の新幹線ホームは、大きな鞄を持った家族連れなどで朝から混雑していました。JR東海によりますと、6日まで全て指定席となっている東海道新幹線「のぞみ」は5日が上りのピークで、午後はほぼ満席となっています。5連休最終日の6日、のぞみは下りは空席がありますが、上りは普通車がほぼ満