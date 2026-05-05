今回紹介するのは、Threadsに投稿された部屋に入ろうかどうしようか迷っていた猫ちゃん。ドアをゆらゆら揺らして部屋の中に入るかどうかを考えていたみたいです。投稿はThreadsにて、9000回以上表示され、たくさん注目されました。 【動画：部屋の前にいた猫→ドアをゆらゆら動かして…まさかの『毎晩のルーティン』】 はいろっかやめよっか考え中 今回、Threadsに投稿したのは「kanabe39」さん。登場したのは、猫の