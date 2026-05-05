初夏にイメチェンするなら、陽気に合わせて爽やかさをチャージするのはいかが？ 流行のレイヤーを駆使すれば、汗ばむ日だって軽やかな動きをまとえます。今回ピックアップする「ウルフヘア」は、ボブをベースにした扱いやすいスタイル。上品な雰囲気を保ちながら、大人世代の髪悩みにもアプローチできます。 軽さとボリュームを両得 ボブのなかでも今年らしい短めのレングスを、レイヤ