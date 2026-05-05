飼うのが難しい猫種5選 飼うのが難しい猫といっても、運動量が極端に多く日常的に発散が必要なタイプ、人との関わりを強く求める依存傾向があるタイプ、環境の変化に敏感でストレスを受けやすいタイプなど、その理由はさまざまです。ここでは、飼うのが難しいと言われている5つの猫種について解説します。 1.スフィンクス スフィンクスは非常に社交的で人懐っこく、フレンドリーな性格です。甘えん