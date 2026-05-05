結婚前は「家事は半々にしよう」「僕も家事を手伝うよ」と言っていても、実際に二人の生活がはじまると、そうはいかないことも……。今回は、筆者の友人A子が夫・B太にお皿洗いをしない件で逆ギレされ、頭を悩まされていたときに義母に救われたエピソードをご紹介します。 お皿洗いの負担を軽減するためにワンプレートにしたら喧嘩に……。 私の友人A子は30代前半で結婚し、今は結婚5年目になります。 夫婦共