昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の3月27日放送回では、昭和初期から戦後にかけて活躍した“うぐいす芸者”を特集。なぜ芸者から数々の人気歌手が生まれたのか、彼女たちがどのようにスターの地位を築いたのかについて、当時のヒット曲を交えながら、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋