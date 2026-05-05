けさ、名古屋・栄の繁華街にある飲食店などが入るビルで火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】名古屋･栄の繁華街で火事 ｢2階から煙が出ている｣とビル関係者から通報 火元は飲食店か 栄三丁目 物から立ち上る白い煙。現場には火災報知器の音が鳴り響きました。 火事があったのは、栄三丁目にある飲食店などが入る6階建てのビルで、きょう午前6時ごろ「2階から煙が出ている」とビルの関係者から消防に通報が