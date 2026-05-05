『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）を3年前に卒業し、先日は日本女子大学を卒業したことが話題になったタレントの向井亜紀さん（61）。熱く挑戦を続ける姿勢は、出産・子育てでも同じだった。向井さんは30代で壮絶な子宮頸がんの闘病を乗り越えた後、2003年に日本では法的に認められていなかった代理母出産に挑戦。双子の男の子を授かり、世間を論争の渦に巻き込んだ。【写真】双子を特別養子縁組することを発表した向井さん・