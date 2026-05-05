【専門家の目｜太田宏介】ベールスホットMF原口元気が重要な一戦で決勝弾ベルギー1部ベールスホット（シーズン3位）の元日本代表MF原口元気は現地時間4月28日、昇格プレーオフ・マースメヘレン（同6位）との第2戦で延長戦に決勝ゴールを決めた。いまなお健在の34歳に元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇第1戦を1-1で引き分けていた両チームは、この試合でも譲ら