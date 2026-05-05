練習中に18歳のロビーニョ・ジュニアとトラブルブラジル1部サントスに所属のスター選手、ネイマールが、クラブの若手選手に暴行を働いたとして告発された。ブラジルメディア「グローボ」が報じた。ネイマールは5月3日のトレーニング中、18歳のFWロビーニョ・ジュニアとの間でトラブルを起こし、侮辱的な言葉を浴びせたうえで転倒させ、顔に激しい平手打ちをしたとされている。記事ではその顛末について、ネイマールがドリブル