デビュー作『パスト ライブス／再会』で世界的な高評価を受けたセリーヌ・ソン監督最新作『マテリアリスト 結婚の条件』が5月29日に公開される。ソウルとニューヨークを舞台にした『パスト ライブス』に続いて、『マテリアリスト』の舞台として再び選んだのはニューヨーク。本作では、現代のニューヨークを象徴するアイコン的スポットから、前作を彷彿（ほうふつ）とさせる場所まで、多彩なロケーションが登場する。今回は、そん