馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はキズナが勝った２０１３年の京都新聞杯を取り上げる。毎日杯に続く重賞連勝で、日本ダービー制覇へ最高の追い風を吹かせた。大外から突き抜けた。最後の直線に入って、ひと際大きくなった観衆の声。それに呼応するかのように後方のキズナは四肢を一杯に伸ばした。内の馬群を一気にのみ込むと、最後は流し気味ながらも上がり３ハロンはメンバー最速となる３