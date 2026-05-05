Boys be¤Î´Ý²¬¹¸À»¡Ê18¡Ë¤¬¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¼þ°Ï¤âÂç¤­¤¯ÊÑ²½¡£¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£ÌÜÉ¸¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤â³«¤±¤Ê¤¤¡×¤È"Àë¸À"¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤¤¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡½±éµ»¤Î»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¡£¡ÖÉñÂæ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£³Ø±à¤â¤Î¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤¡ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡Ë¹â¹»À¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó