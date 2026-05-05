歌手の中森明菜の独占インタビューが、５日放送のテレビ東京系経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）で放送される。インタビューでは、経済の関心や平和に対する願いのほか、同番組のために書き下ろした楽曲でエンディングテーマ曲の「カサブランカ」に込めた思いなどを語っている。歌手活動４４周年を迎える中森は、誕生月でもある今年７月に自身２０年ぶり