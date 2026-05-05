◆米大リーグアストロズ３―８ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦で先発し、６回９５球を投げて５安打３失点、８奪三振で打線の大量援護にも助けられて３勝目（２敗）をつかんだ。１回表に１点の先制点を奪ったドジャース。だが、山本の立ち上がりは苦しかった。１死からアルバレスに右前安打、続くパレデスに四球を