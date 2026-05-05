◆米大リーグアストロズ３―８ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打２四球の内容で、自己ワーストを更新する２４打席連続無安打となった。５試合連続ノーヒットは移籍後最長で、先発試合ではワーストとなった。チームは逆転勝ちで連勝を飾り、先発した山本由伸投手（２７）は