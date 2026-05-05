女優の瀬戸朝香が、３日に死去した気象予報士でタレントの吉田ジョージさん（享年５６）を追悼した。５日に自身のインスタグラムを更新し「東海テレビ『スイッチ！サタデー』でご一緒させて頂いていた気象予報士の吉田ジョージさんがお亡くなりになりました」と伝え、スタジオでのオフショットを投稿。「昨年１０月から『スイッチ！サタデー』のメンバーとして迎えて頂いてジョージさんと出逢ってまだ数ヶ月気さくに話しか