５日、瀏陽市官渡鎮の救助現場。（ドローンから、瀏陽＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙5月5日】中国湖南省瀏陽（りゅうよう）市の花火製造企業「華盛煙花製造燃放」で4日午後4時43分（日本時間同5時43分）ごろ発生した爆発事故でこれまでに、21人が死亡し、61人の負傷が確認された。同省の関係部門が5日明らかにした。５日、瀏陽市官渡鎮の救助現場。（瀏陽＝新華社記者／陳思汗）