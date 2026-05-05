◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)山本投手が先発したドジャースが、チーム2連勝を飾りました。この日は打線が好調。初回に5番カイル・タッカー選手のタイムリー安打でドジャースが1点を先制。1-2の2回には9番アレックス・フリーランド選手が左中間へ飛び込む2号ソロを放つと、第2打席を迎えた大谷翔平選手が四球を選び出塁。2アウト1塁となって、3番ウィル・スミス選手が勝ち越し打となる1点タイムリ