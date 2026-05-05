元人気子役で女優の谷花音が4日、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。「22歳になりました！！きゃーーーーにゃんにゃんの1年ですね」とケーキの前での自身のショットを披露した。「夜ご飯は美味しいお肉を食べて幸せいっぱいになりました」とつづった。「#谷花音」「#誕生日」「#鉄板焼きgrow」「#世界一美味しいガーリックライス」と添えた。谷は人気子役として2011年のフジテレビドラマ