４日に放送されたカンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、ついにあかり（野呂佳代）が都知事選出馬を決意する。また、困っている一般市民の相談に乗っている五十嵐（岩谷健司）について、公式ＨＰで素性が明らかになった。この日の「銀河の一票」では都知事が辞任し、都知事選への火ぶたが切られる。テレビでは都知事になってほしい人アンケートなどが報じられ、、民政党のホープ・日山（松下洸平）や、ＡＩエンジニアでテレビコ