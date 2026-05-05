日本バレーボール協会・会長やタレントとして活動している川合俊一（63）が3日、Instagramのストーリーズを更新。手術を受けたことを明かし、ベッドに横たわる術後の姿を公開した。【映像】ベッドで医療機器につながれた川合俊一の術後の姿1日に更新したInstagramで入院したことを報告していた川合。「かねてより胆石の痛みがありながらごまかしてきたけどひどくなったので手術することに。手術日が決まってからの1カ月以上、