高速道路でも5日午後から、ゴールデンウィークのUターンの渋滞がピークを迎えます。東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近は11時30分現在、上りと下りともに、多くの車が速度を落としながらゆっくりと進んでいます。午後から夜にかけては、全国の高速道路の上りで渋滞が予想されていて、関越道上り・坂戸西スマートインターチェンジ付近で40km、東北道上り・加須インターチェンジ付近で35kmの渋滞が見込まれています。最新の