岐阜県の北アルプスで、3日に遭難した中国籍とみられる男性2人組のうち、1人が救助されました。警察によりますと、3日午後4時すぎ、高山市の奥穂高岳の「ジャンダルム」と呼ばれる岩山で、東京都に住む中国籍とみられる男性(22)から「天候不良で行動できない」と穂高岳山荘を通じ通報がありました。さらに、4日午前11時過ぎにも、一緒に登山をしていた中国籍とみられる30歳の男性から「ロープで降下中に動かなくなった