帰省中のお兄ちゃんとのお別れを察知した豆柴さん。その後のわんこがとったいじらしい行動がSNSで反響を集めています。「こんなん離れられない」「1秒でも長くくっついていたいんだろうな」といった共感のコメントが寄せられることとなりました。 【動画：帰省中の息子が帰る前日、お別れを察した犬→『寂しい』と訴えて…離れたくなくなる『切ない光景』】 お兄ちゃんとのお別れを察知したわんこ TikTokアカウント「こま