X（旧Twitter）で話題になっているのは、既視感のある姿になってしまったわんこの姿。透明のレインコートを着た堂々たる姿は記事執筆時点で173万8000回を超えて表示されており、「朝から腹抱えて笑ったｗ」「決意を固めた顔してて草」「完全再現してる」などのコメントの他、7万5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『透明のカッパ』を買ったので、犬に着せてみた結果…『アイドルのデビュー衣装