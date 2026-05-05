アメリカン・エキスプレスは、ポイントプログラム「メンバーシップ・リワード」からエティハド航空のエティハド・ゲストへのポイント移行を、6月15日をもって終了する。メンバーシップ・リワードからフィンエアープラスへは、メンバーシップ・リワード・プラス会員は1,250ポイントを1,000マイル、未登録者は2,000ポイントを1,000マイル、スカイ・トラベラー・カード2種類の保有者は1,000ポイントを1,000マイルに交換できる。ポイン