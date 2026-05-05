ついに動き出した？ 海自C-130輸送機の「後継選び」防衛装備庁は、昨年（2025）年9月に「固定翼輸送機の整備の方向性を検討するための情報提供企業の募集」を出し、2か月後の11月に「固定翼輸送機に関する代替案分析」業務の一般競争入札を行いました。【4発機デケェ!!】空母から飛び立つ「C-130」輸送機いろんなアングルから（写真）これをきっかけに、航空自衛隊と海上自衛隊が運用しているロッキード・マーチン製のターボプ