大谷から快音が響かない(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月4日、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。この日の試合前には珍しくフリー打撃を行った。【動画】投手では初の月間MVP受賞！大谷翔平がフリー打撃を行うシーンをチェック初回の第1打席は三ゴロに倒れ、第2打席は四球を選んで出塁。4−2で迎えた3回の第3打席は一死満塁の好機で迎えたが三ゴロに倒れ、併殺崩れで1点が加わったが、この凡退で